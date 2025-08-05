В Самаре студенты дневных отделений вузов уверены, что должны совмещать учебу с работой

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В опросе SuperJob приняли участие выпускники и студенты дневных отделений вузов, родители студентов и абитуриентов 2025 года.



В Самаре 81% обучающихся в вузах на дневных отделениях уверены, что должны работать. Причем чаще студенты придерживаются мнения, что подойдет занятость в любой сфере (41%). О том, что нужно стараться совмещать учебу в вузе и труд в профильной сфере, говорят 4 из 10 студентов.



Среди родителей студентов дневных отделений и абитуриентов 2025 года больше тех, кто придерживается мнения, что работать надо по специальности: 33% против 23% считающих, что студенту можно работать где угодно. Среди горожан, закончивших дневные отделения вузов, примерно поровну придерживающихся обеих точек зрения: 29% призывают работать только по специальности, 26% — на любой работе.



В том, что студенты не должны работать, а должны все силы посвящать учебе, уверены 28% выпускников дневных отделений, 24% родителей студентов и абитуриентов 2025 года и лишь 10% самих студентов.

Время проведения: 1—31 июля 2025 года