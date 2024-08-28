В Самаре прошла традиционная августовская конференция работников образования

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На встрече подвели итоги прошедшего учебного года и наметили цели предстоящего сезона. Говорили об обновлении учебный учреждений, новых учебных программах.

Во время торжественной части Глава Самары и другие почетные гости вручили благодарственные письма, грамоты и памятные подарки лучшим специалистам профессии – учителям, воспитателям детских садов, преподавателям центров дополнительного образования и другим представителям сферы образования.

Благодаря национальным проектам «Демография» и «Образование», которые реализуются при поддержке Президента России Владимира Путина, выделяемым средствам из бюджетов города и региона ежегодно в Самаре есть возможность проводить текущий и капитальный ремонт учебных заведений. Так, к 1 сентября, в 106 школах, детских садах, центрах дополнительного образования и других провели несколько видов работ по улучшению состояния учреждений и прилегающих территорий: «Только в этом году в 20 школах города проведен ремонт кабинетов цифровой образовательной среды и кабинетов технологии, в 11 образовательных учреждениях выполнен капитальный ремонт кровли, в пяти - отремонтированы спортивные залы, еще в пяти – благоустроена территория и установлены спортивные площадки», - подчеркнул руководитель профильного департамента.

В этом году полностью обновили пищеблоки и обеденные залы в 10 образовательных организациях. Всего же, с 2019 года, капитально отремонтировано 103 пищеблока в школах и детский садах. Благодаря выполненным мероприятиям охват питанием обучающихся растет из года в год и в настоящее время составляет более 80%. С 1 января 2024 года, обучающиеся семей участников СВО обеспечиваются бесплатным вторым приёмом пищи. А с 1 апреля, за счёт средств регионального бюджета, детям из многодетных семей, обучающимся в 5-11 классах, предоставляется бесплатное одноразовое питание.

Большое внимание уделяется физическому развитию школьников и здоровому образу жизни. В текущем году выполняются ремонтные работы и оснащение в семи спортивных залах и двух спортивных площадках.

Продолжается и обновление прачечные в детских садах - в 2024 году отремонтировано 5 таких помещений.

По итогам мониторинга все образовательные учреждения города признаны готовыми к началу нового учебного года.

Во время конференции также отметили, что благодаря созданию передовых условий, в Самаре стала возможно реализация крупного проекта, связанного с развитием беспилотных авиационных

систем (БАС). В тестовом режиме программа по обучению управлению БАС действует в двух школах города - №24 и №68.