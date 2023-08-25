В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию

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В преддверии начала нового учебного года в Самаре состоялся региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию «Нам по пути». В нём приняли участие около 1000 представителей сферы воспитания Самарской области, которые обсудили планы на учебный год и новые инструменты воспитательной работы.

От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников Слёта поприветствовал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

«Позвольте выразить вам свою признательность и поблагодарить за важную и необходимую работу по воспитанию детей и молодёжи Самарской области. Роль педагога в судьбе каждого ребенка огромна. Именно вы вниманием и заботой направляете молодых людей на правильную дорогу. Именно вы становитесь источником смыслов и знаний, которые во многом формируют сознание детей и определяют их будущую жизнь. Именно вы открываете им мир возможностей, которыми полна наша страна», – подчеркнул в приветственном адресе Глава региона.

Ключевым событием Слёта стала панельная дискуссия «Векторы воспитания: традиции и возможности», на которой обсудили актуальные вопросы воспитательной и образовательной работы в регионе, а также новые возможности, которые появились у педагогов и детей Самарской области. Участники дискуссии отметили, что для воспитания гармоничной личности, важно объединять усилия различных общественных институтов.

«Современная российская воспитательная система складывается из совместной деятельности педагогов, учащихся, родителей, из воспитания на уроке и вне образовательной организации - системы дополнительного образования, общественной и творческой деятельности. Такая синергия позволяет создавать условия для всестороннего развития ребят», – подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

В рамках дискуссии участники обсудили нововведения, которые появятся в школах уже в этом году. Так, с 1 сентября в школах Самарской области будет введена должность советника директора по воспитанию. Проект был запущен как пилотный в 2022 году на базе 39 школ и профессиональных образовательных организаций региона и показал свою эффективность. Их ключевой функцией будет поддержка детских и молодёжных инициатив, а также донесение информации о возможностях самореализации до учеников и студентов.

«Очень важно, чтобы каждый ребёнок смог найти себе занятие по душе, смог развить свои способности, проявить себя. А наша задача создать для этого все необходимые условия и поддержать их инициативы. Советники директоров по воспитанию — именно те люди, которые будут помогать ребятам в их личностном становлении», - отметила региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Ирина Краснова.

Участники слёта обратили внимание на важность создания комфортных условий для педагогов, а также обсудили вопрос привлечения молодых учителей в образовательные организации. По мнению экспертов, чтобы образовательная система отвечала вызовам времени, важно еще в вузе при подготовке будущих педагогов применять самые современные образовательные методики, поддерживать студенческие инициативы и предоставлять возможности для самореализации.

«Дети отличаются по темпераменту, характеру. Наша задача — найти подход к каждому школьнику. Невозможно ребёнка заставить быть другим, но можно создать условия, меняющие его поведение. Школа — это не стены, а люди. Личность воспитывает личность. Очень важно, чтобы в образовательные организации Самарской области приходили молодые, «заряженные», инициативные, интересные детям педагоги. Именно поэтому мы, в нашем Самарском педагогическом университете, выстраиваем работу так, чтобы каждый студент помимо учебной деятельности был задействован в различных сферах: и в спорте, и в добровольчестве, и в поисковой деятельности, и в творчестве. Убеждена, воспитать счастливого ребёнка может только счастливый учитель», - рассказала исполняющая обязанности ректора Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева отметила, что всем участникам образовательного процесса необходимо помнить, что любые нововведения должны быть направлены в первую очередь на детей: «В Самарской области множество возможностей для образования и развития: сильные педагоги, новые школы, центры дополнительного образования. Важно в общем процессе всегда помнить о важном - о детях! Все цели, задачи и механизмы выстраивать для детей, с детьми и в их интересах. Детям, родителям, педагогам, наставникам, советникам по воспитанию и всем, кто включен в образовательный процесс, совместных успехов и достижений в новом учебном году».

В 2023 году в Самарской области было открыто региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». За полгода работы Движение Первых объединило уже более 40 000 детей и молодежи региона. Вся деятельность организации направлена на поддержку участников Движения, их включение в активную деятельность. Для этого подготовлена масштабная программа, которая включает в себя ряд мероприятий, среди которых онлайн-марафон «Команда Первых», школа актива, работа с родителями Первых, открытие и запуск первичных отделений в точках притяжения молодёжи и многое другое.

«Нам важно сформировать единую экосистему партнёрства между тремя важнейшими институтами: школа, семья и детское сообщество. В Движении Первых очень много проектов, участниками которых являются не только дети, но и родители, педагоги. Двигаясь в одном направлении, мы воспитаем достойных граждан России», - рассказала председатель совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

В ходе слёта выступил Кирилл Мысов, ученик школы с. Елховка, который предложил организовать единый по всей Самарской области туристический поход вместе с родителями и учителями. Участники мероприятия активно поддержали эту инициативу.

На торжественной церемонии были отмечены директора школ и педагоги, которые активно включились в реализацию проекта «Навигаторы детства», а также активисты Российского движения школьников (которое в прошлом году было реорганизовано в Российское движение детей и молодежи), проявившие себя в прошедшем году.

Региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию проводился в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организатором выступило региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.