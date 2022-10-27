В Самаре пройдет Областной слет активистов ученического самоуправления Самарской области «Узнавай! Создавай! Управляй!»

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28 октября 2022 года в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» по адресу: г. Самара ул. Куйбышева, 131 в 10:30 состоится Торжественная Церемония открытия Областного слета активистов ученического самоуправления Самарской области «Узнавай! Создавай! Управляй!».

Всего в работе Слета примут участие 48 команд ученических советов общеобразовательных организаций Самарской области. Почетными гостями станут руководитель программы ученического самоуправления в Самарской области Михаил Матюшев и председатель Молодежной избирательной комиссии Екатерина Семочкина.

Областной слет активистов ученического самоуправления организован с целью развития гражданской активности обучающихся, содействия лидерам органов ученического самоуправления в личностном росте и профессиональном самоопределении, выявления и тиражирования эффективных технологий, форм работы в органах ученического самоуправления образовательных организаций Самарской области. Мероприятие позволит учащейся молодежи пройти подготовку для дальнейшего развития деятельности советов обучающихся в своих школах и участия в мероприятиях программы.

Слет является одним из ключевых мероприятий региональной программы по развитию ученического самоуправления в Самарской области, который объединит выбранных ранее руководителей ученических самоуправлений, а также представителей ученических советов, специалистов, сопровождающих деятельность ученического самоуправления, и экспертное сообщество с целью развития системы ученического самоуправления региона.

Основная работа будет вестись с избранными ранее в «Единый день выборов в органы ученического самоуправления» руководителями ученических самоуправлений, цель которых — создать стойкий механизм функционирования органов ученического самоуправления в своих школах.

Напомним, 29 сентября 2022 года в 306 образовательных учреждениях Самарской области состоялся финал деловой игры «Единый день выборов». В этот день более 15 тысяч учащихся проголосовали за кандидатов на пост руководителей органов ученического самоуправления.

Областной слет активистов ученического самоуправления в регионе состоится при поддержке министерства образования и науки Самарской области и Молодежной избирательной комиссии Самарской области.