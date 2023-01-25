В Самаре пройдет конкурс среди педагогов сферы культуры «Призвание»

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29 января в Детской музыкальной школе Глинки пройдет городской конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры «Призвание». В этом году конкурс посвящен Году педагога и наставника, объявленного Указом Президента России.



«Призвание» - это традиционный смотр творческих сил и профессиональных компетенций преподавателей, концертмейстеров, методистов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств.



В этом году в конкурсе принимают участие 155 педагогических работников из 22 образовательных учреждений системы дополнительного образования. Это преподаватели детских школ искусств городов Санкт-Петербург, Смоленск.



В составе жюри конкурса - известные в городе и области педагоги-музыканты.