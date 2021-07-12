В Самаре пройдет историческая лекция-диспут о жизни императора Николая II и его семьи

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17 июля 2021 года в 12:00 в актовом зале Самарской православной духовной семинарии (г.Самара, ул.Радонежская, д.2) по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия пройдет «Царский вечер» - историческая лекция-диспут, посвященная жизни последнего российского императора Николая II и его семьи.

Читает лекцию Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, академик РАЕН, главный научный сотрудник и заместитель директора Института истории Российской Академии Наук, профессор православной духовной Николо-Угрешской семинарии.

Одним из участников является Елена Юрьевна Козенкова – тележурналист, режиссер, автор фильмов о царской семье, победитель и лауреат кинофестивалей «Радонеж» и «Лучезарный ангел», телеведущая телеканала «Союз», автор ютуб-канала «Верую».

Вход свободный.

При посещении публичных мероприятий гражданам следует помнить о соблюдении масочного режима и социальной дистанции!

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