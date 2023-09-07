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Путешествие в мир профессий. Что ждет школьников на выставке «Лаборатория будущего».

С началом нового учебного года в Самаре продолжит свою работу всероссийский проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование», в рамках которого более 5 тысяч школьников региона посетят обновленную мультимедийную выставку-практикум «Лаборатория будущего».

С 21 сентября школьники 6-11 классов начнут посещать обновленную мультимедийную профориентационную выставку-практикум «Лаборатория будущего» федерального проекта «Билет в будущее» в историческом парке «Россия – Моя история». Зарегистрироваться на выставку можно с 7 сентября.

Используя возможности интерактивных исторических парков на выставке «Лаборатория будущего», школьники смогут в привычном для них игровом формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя более 40 отраслей и 400 востребованных в сегменте российского рынка профессий.

Основным направлением ее работы в текущем году будет знакомство ребят с рынком рынка труда и теми профессиями, которые в ближайшие время будут призваны обеспечить технологический суверенитет России, в том числе, в таких областях как промышленная индустрия, медицина, сельское хозяйство.

Выставка познакомит школьников с устройством современного рынка, суммарно охватывая более 90% профессий нашей страны. В части технологического суверенитета выставка расскажет о таких профессиях, как: инженер-испытатель, авиаконструктор, физик-аэродинамик, инженер-конструктор автомобилей, биофармаколог, оператор медицинских роботов, агроэколог, специалист по кибер-безопасности, инженер-генетик, сити-фермер и другие.

Важным направлением выставки-практикума является демонстрация школьникам профессий будущего, которые дополнят или заменят уже существующие. Например, водителей грузовиков заменят беспилотным транспортом (машина будет ездить сама, а человек станет разрабатывать, контролировать и обслуживать этот транспорт), появится профессия оператора дронов, сообщает пресс-служба проекта "Билет в будущее".

Фото: пресс-служба проекта "Билет в будущее"