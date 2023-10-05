Я нашел ошибку
Главные новости:
Суть проекта студента заключается в создании компактного устройства, объединяющего функционал проектора и компьютера.
Студент Тольяттинского Университета сервиса получит 1 млн ₽ от «Фонда содействия инновациям» на запуск стартапа
Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России.
Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
Самарцам покажут советские открытки на школьную тему
Самарцам покажут советские открытки на тему школы
Самарцы помнят имя первого учителя
Самарцы помнят имя первого учителя
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Граждан РФ могут депортировать из Латвии
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса

5 октября 2023 12:59
129
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса

Во вторник, 3 октября 2023 года, на совещании, которое провел врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, впервые были представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса. Крупный научно-образовательный центр планируют построить в Самаре возле стадиона «Солидарность Самара Арена» в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В обсуждении проекта приняли участие врио заместителей председателя Правительства Наталья Катина и Александр Фетисов, врио региональных министров экономического развития, образования, строительства, транспорта и автомобильных дорог, ректоры вузов-участников проекта: Самарского университета имени С.П. Королева, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, представители проектных организаций, администрации Самары, генеральный директор управляющей организации ООО «ПроКампус №1» Алиса Денисова.

«Строительство международного межвузовского кампуса IT-направления – это сегодня самый сложный и важный для Самарской области проект. Мы связываем с его реализацией большие надежды. Мы надеемся, что у нас в регионе сформируется новый мощный научно-образовательный центр, где на стыке различных научных направлений будут рождаться новые идеи в сфере IT и инжиниринга, которые затем воплотятся в серийное производство новых востребованных продуктов и технологий. Мы планируем, что здесь для студентов будет обеспечено достойное качество жизни, появится новый комфортный и привлекательный микрорайон с большим количеством социальных объектов. Основа для этого у нас есть», - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Врио председателя облправительства также сообщил, что перед регионом стоит задача выйти на этап строительства кампуса уже в новом строительном сезоне, поэтому необходимо ускорить процессы подготовительных работ и проектирования.

Напомним, для реализации проекта выбраны земельные участки вблизи стадиона «Солидарность Самара Арена» площадью 17 гектаров. Здесь появятся жилые корпуса для размещения порядка 5 тысяч студентов, около 130 квартир для преподавательского состава, учебно-образовательный блок. Проект предусматривает возможность расширения площади жилого сектора до 8 тысяч мест. С учетом практики проектирования объектов-аналогов здесь возможно обучение более 3 тысяч студентов в одну смену. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проект создания будущего научно-образовательного центра широко обсуждался с общественниками, студентами, представителями научного сообщества. Комплекс предложений, полученных в ходе слушаний, стал основой для технического задания проектировщикам.

С докладом о видении застройки этой территории выступили представители Санкт-Петербургского архитектурного бюро «Студия 44» - авторы проекта межвузовских кампусов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, проектов реновации исторического центра северной столицы, образовательного центра «Сириус» и целого ряда учебных заведений. Архитекторы предложили две концепции размещения объектов кампуса. При этом оба плана предполагают наличие учебных, лабораторных корпусов, технопарка, выставочного центра, жилья для студентов, хозяйственных сооружений и создание общественных пространств.

В соответствии с первой концепцией «Мегаструктура», кампус может быть компактно размещен на территории площадью 6,7 га, при этом жилой и учебно-образовательный секторы находятся в близком соседстве друг от друга. Кроме того, проектировщики не исключают возможность разместить учебные аудитории и жилые помещения в одном здании, расположив их на разных этажах. На небольшом расстоянии к востоку от основного комплекса зданий кампуса, на площади 5,8 га, планируют построить технопарк. Оставшуюся площадь займет благоустроенная парковая зона.

Во втором варианте «Учебный корпус и жилые башни» комплекс жилых зданий для студентов и сервисно-хозяйственных сооружений предлагается разместить в стороне, отделив дорогой от учебно-лабораторного блока. И в том, и в другом случае общая площадь помещений, предназначенных для учебных целей, составит более 30 тысяч квадратных метров, а жилья – свыше 102 тысяч квадратных метров. В перспективе к северу от территории кампуса построят микрорайоны с классической жилой застройкой.

Оба проекта основаны на принципах безбарьерной образовательной среды, непрерывности общественных пространств, сохранения природных объектов. Например, небольшую круглую рощу в центре площадки архитекторы предлагают сохранить, поместив в центр кольцеобразного здания выставочного центра.

Рассмотрев обе идеи, участники совещания высказались в пользу второго варианта, когда жилой сектор отделен от учебных корпусов. Это поможет студентам восстановиться и полноценно подготовиться к новым занятиям, считают в Правительстве региона.

Виктор Кудряшов призвал архитекторов предусмотреть в проекте социальные объекты, которые могут стать точками притяжения не только для студентов, но и для горожан и туристов: например, бассейн, лаунж-зоны, возможно, МФЦ, а также уделить особое внимание арт-объектам внутри кампуса, которые должны нести смысловую нагрузку.

«Эта территория будет конкурировать с историческим центром города, мы должны понимать, что у студентов будет выбор – снимать квартиру в центре или предпочесть жилье в кампусе. Поэтому необходимо предусмотреть создание социальной, досуговой инфраструктуры, студентам должно быть здесь и комфортно, и интересно», - отметил врио главы кабмина.

На совещании обсудили также вопросы повышения транспортной доступности нового объекта и систему управления, необходимую для реализации масштабного проекта. Врио председателя облправительства поручил в двухнедельный срок представить кандидатуры директора и заместителей организации по управлению проектом.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
05 октября 2023, 11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
Практически все объекты социальной сферы обеспечены теплом – на сегодняшний день 98,5%. ЖКХ
116
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
05 октября 2023, 09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
В городских этапах программы «Мама-предприниматель» начинающие предпринимательницы вместе с наставниками определили основную идею будущего бизнеса,... Бизнес
176
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
05 октября 2023, 09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
Вы избрали делом своей жизни одну из самых трудных, уважаемых, востребованных в обществе профессий. Общество
165
В центре внимания
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
127
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
131
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
185
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
170
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
4 октября 2023  21:24
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
539
Весь список