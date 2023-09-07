В Самаре построят мусульманскую школу для девочек

163

В Самаре восстановили здание исторической мечети на улице Алексея Толстого, но работы на прилегающей территории еще не закончили. Там хотят возвести еще пять новых объектов, пишет 63.ру.

Концепцию развития территории на встрече губернатора Дмитрия Азарова с членами мусульманской общины представили архитектор Расим Вальшин, ранее работавший над восстановлением самой мечети, и проектировщик Татьяна Ахмерова. По их словам, на прилегающей к мечети территории предполагается поэтапное создание следующих учреждений:

медресе для девочек — образовательного учреждения на 150 учащихся;

спортивного комплекса с подземной парковкой, в котором можно было бы тренироваться и проводить соревнования;

апарт-отеля;

детского культурного центра;

жилых апартаментов.

Медресе — мусульманская средняя и высшая школа, готовящая служителей культа, учителей.

— Эта территория в плане застройки остается сложной в связи с ограничениями, связанными с охранной зоной объектов культурного наследия. Кроме того, проходят процедуры, которые касаются расселения ветхих домов, а также домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, — сказала присутствовавшая на встрече глава Самары Елена Лапушкина.

Проект обсудят на градсовете. Также городские власти должны будут изучить все документы, предложить варианты решения, провести общественное обсуждение проекта.

При этом в Самаре планируют построить еще одну мечеть. Она должна заменить приход, который находится в жилом доме на Мехзаводе.