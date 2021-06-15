В Самаре отремонтируют два учебных корпуса СГСПУ

67

Министерство просвещения РФ выделит 35,5 млн руб. на капитальный ремонт двух корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) в историческом центре Самары: на ул. Пушкина и на ул. Максима Горького. Федеральное финансирование стало возможно благодаря содействию депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

Необходимость привести в порядок учебные здания вуза возникла много лет назад. По словам ректора СГСПУ Олега Мочалова, ремонта в этих двух корпусах не было с 80‑х годов прошлого века.

Руководитель вуза обратился к Александру Хинштейну с просьбой помочь с выделением федерального финансирования.

Депутат решил вопрос с руководством Минпросвещения РФ, членом коллегии которого является с 2020-го года.

«Хорошая новость! Минпросвещения дополнительно выделило по моему обращению 35,5 млн руб. на ремонт двух учебных корпусов Самарского педагогического университета (СГСПУ)в историческом центре: на Пушкина и на Горького/Пионерской. Спасибо Министру Сергею Кравцову за поддержку!», — сообщил депутат на своей странице в твиттере.

Как рассказал Олег Мочалов, в зданиях отремонтируют самые «болезненные точки»: кровлю, окна, напольные конструкции, санузлы и ливневую канализацию.

Фото: hinshtein.ru