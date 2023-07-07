В Самаре открываеся первая женская православная гимназия

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В нашем городе в 1889 году при Иверском женском монастыре была открыта церковно–приходская школа для девочек, в которой на протяжении многих лет обучались юные жительницы города.



Скоро, уже в сентябре этого года, зазвучат в монастырских стенах детские голоса и учителя-наставники с любовью встретят первых воспитанниц. Образовательная деятельность в гимназии будет отвечать

требованиям государственных образовательных стандартов, но приоритетом будет воспитание, которое непременно станет

органичной составляющей педагогической деятельности.



Исходя из российского православного педагогического опыта, перед Иверской гимназией стоит главная задача - пробудить и развить живое внимание и стремление обучающихся девочек ко всему святому, прекрасному, духовному, высоконравственному и тем самым подготовить их к правильному вступлению во взрослую жизнь.

С этой целью в гимназии разработан комплекс внеурочных занятий.

В настоящее время проходит набор в гимназию.