В Самаре откроют Центр искусственного интеллекта

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В Самарском национальном исследовательском университете им. Королева скоро появится новое научное объединение для реализации высокотехнологичных междисциплинарных проектов.

В Центре искусственного интеллекта ведется формирование научных групп по ряду перспективных международных проектов. К примеру, это программная платформа OpenNFT для проведения исследований, связанных с формированием нейробиологической обратной связи по данным функциональной МРТ в реальном времени. Другой перспективный проект связан с исследованиями в области нейрокибернетики - ученые будут работать над нейроинтерфейсными технологиями. Первые результаты деятельности центра планирует получить уже в 2021 году, пишет Самру.ру.

Готовность центра к открытию уже оценил первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Я рад, что сегодня у нас на базе ведущего университета региона формируется такая мощная структура, как Центр искусственного интеллекта, - отметил он. - Учёные Самарского университета видят перспективу на много лет вперёд, и разработки, которые мы сегодня увидели, во многом определяют развитие технологий в стране и, я уверен, что и во всем мире. Здесь много интересных конкурентоспособных исследований, связанных не только с космической тематикой, но и информационной безопасностью, исследованиями мозга и нейропрограммированием. Все эти проекты будут воплощены в конкретные технологии, которые будут, что также важно, и коммерчески успешными".