В Самаре откроется опорный центр Национального киберполигона

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3 марта 2022 г. в Самаре состоится открытие опорного центра Национального киберполигона на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ул. ул. Льва Толстого, д. 23).

Сегодня в России наблюдается острый дефицит специалистов по кибербезопасности. Для формирования кадрового резерва отрасли «Ростелеком» по поручению Минцифры России создает на базе ресурсов дочерней компании «Ростелеком-Солар» Национальный киберполигон. Это высокотехнологичная платформа, представляющая собой цифровые копии ИТ-инфраструктур предприятий ключевых отраслей страны. Техническая инфраструктура Национального киберполигона содержит настоящее отраслевое оборудование и позволяет без риска реального ущерба осваивать на практике современные средства защиты и отрабатывать навыки по выявлению и отражению кибератак.