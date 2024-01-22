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В Самаре обсудили планы по нацпроекту «Образование» на 2024 год

22 января 2024 17:15
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Стало известно где в Самаре постоят новые школы.

В понедельник, 22 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание областного Правительства с участием глав муниципальных образований области.  Одним из вопросов повестки стала работа по национальному проекту «Образование», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

В целом на мероприятия нацпроекта на 2024 год запланировано 3 млрд 988 млн рублей. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о региональных составляющих нацпроекта «Образование»: проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан».

Так, в этом году в образовательных учреждениях региона запланировано создание 67 центров «Точка роста».  В гимназии №77 г.о. Тольятти и школе №33 г. Сызрани появятся технопарки «Кванториум». Центр цифрового образования детей «IT-куб» создадут на базе Нефтегорского государственного техникума. 39 школ обеспечат материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Также ведется работа по строительству 6 новых школ в Самаре, Тольятти и Сызрани. Это три школы в Самаре (на 1100 мест в жилом районе «Волгарь», на 425 мест в микрорайоне «Крутые ключи», на 675 мест в Октябрьском районе), две школы в Тольятти (на 675 мест в 18 квартале, на 1200 мест на ул. 40 лет Победы), школа в Сызрани на 1500 мест. Сейчас объекты находятся на разной стадии строительства. Губернатор поставил задачу курирующему врио зампреда правительства Александру Фетисову координировать эту работу в ежедневном режиме.

По линии министерства молодежной политики Самарской области в 2024 году в рамках нацпроекта «Образование» будет вестись работа по 2 федеральным проектам - «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» и «Социальная активность». Как отметил министр молодежной политики региона Сергей Бурцев, реализация федеральных проектов стала возможна по итогам победы Самарской области в 2023 году в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи.

Так, запланировано оснащение Ресурсного центра поддержки добровольчества, а также доброцентров в муниципалитетах, реализация мотивационных, обучающих мероприятий для волонтеров и объединений, поддержка проектов НКО – победителей регионального конкурса, реализация информационных проектов, проектов, направленных на военно-патриотическое воспитанию детей и молодежи, поддержку и развитие интеллектуального движения, молодежного предпринимательства и других.

Кроме того, будет проведен капитальный ремонт Дома молодежных организаций в Новокуйбышевске, на его базе планируется создать современный молодежный центр.

 

Фото  — Ирина Бойкина

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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