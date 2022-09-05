В Самаре некоторых студентов переводят на дистанционное обучение

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Самарский университет начал учебный год 2022/2023 дистанционно. Об этом tvsamara.ru рассказали сами студенты вуза.

«Лекции у нас преимущественно в дистанционном формате, хотя некоторые преподаватели хотели бы проводить их очно, т.к. некоторым требуется зрительный контакт и демонстрация чего-либо на доске в аудитории по ходу лекции. Практические и лабораторные занятия рекомендовано проводить в аудиториях Самарского университета. Написано «рекомендовано», но в основном все практические будут очно. Исключения бывают, только если преподаватель просит перенести в онлайн, если в этот день нет других очных пар», - поделилась информацией студентка Ксения.

Девушка также рассказала, что многие преподаватели приходят на лекции в масках. При этом все надеются, что дистанционная форма обучения в вузе вскоре закончится. Студенты самарского Политеха отмечают, что пока в расписании занятия обозначены только в очном формате.

Вероятно, «удаленка» – мера превентивная. Санитарные врачи на эту тему никаких рекомендаций пока не девали. А что касается школ, там вообще пока нет никаких предпосылок для введения «дистанта», но есть ряд других требований, которые обязательно нужно соблюдать.