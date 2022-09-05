Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» вводят частичный масочный режим.
«РКС-Самара»: подавляющее большинство вопросов абоненты могут решить дистанционно
Боррель предупредил, что наличие европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Боррель предупредил, что наличие европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте фотоконкурса «Русская цивилизация»
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте фотоконкурса «Русская цивилизация»
Правительство анонсировало запуск промышленной ипотеки
Правительство анонсировало запуск промышленной ипотеки
В Самарской области подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19
В Самарской области подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19
Деформационные швы на Южном мосту в Самаре планируют отремонтировать до конца сентября
Деформационные швы на Южном мосту в Самаре планируют отремонтировать до конца сентября
Стало известно расписание каникул в школах Самарской области
Стало известно расписание каникул в школах Самарской области
Самарцам предлагают сфотографировать тараканов
Самарцам предлагают сфотографировать тараканов
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.13
EUR 60.22
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре некоторых студентов переводят на дистанционное обучение

5 сентября 2022 11:59
163
В Самаре студентов переводят на дистанционное обучение

Самарский университет начал учебный год 2022/2023 дистанционно. Об этом tvsamara.ru рассказали сами студенты вуза.

«Лекции у нас преимущественно в дистанционном формате, хотя некоторые преподаватели хотели бы проводить их очно, т.к. некоторым требуется зрительный контакт и демонстрация чего-либо на доске в аудитории по ходу лекции. Практические и лабораторные занятия рекомендовано проводить в аудиториях Самарского университета. Написано «рекомендовано», но в основном все практические будут очно. Исключения бывают, только если преподаватель просит перенести в онлайн, если в этот день нет других очных пар», - поделилась информацией студентка Ксения.

Девушка также рассказала, что многие преподаватели приходят на лекции в масках. При этом все надеются, что дистанционная форма обучения в вузе вскоре закончится. Студенты самарского Политеха отмечают, что пока в расписании занятия обозначены только в очном формате. 

Вероятно, «удаленка» – мера превентивная. Санитарные врачи на эту тему никаких рекомендаций пока не девали. А что касается школ, там вообще пока нет никаких предпосылок для введения «дистанта», но есть ряд других требований, которые обязательно нужно соблюдать.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
5 сентября 2022  11:33
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
232
Самарская область, обладающая уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом, является одним из важнейших центров нефтегазовой отрасли страны.
4 сентября 2022  18:15
Дмитрий Азаров поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником
430
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
4 сентября 2022  10:39
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
528
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
995
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
785
Весь список