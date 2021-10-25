В Самаре начали тестировать систему по предотвращению нападений в школах

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В Самаре начались испытания системы, которая должна выявлять вооруженных людей при подходе к школе и вызывать полицию. Разработчики признают, что технология распознает определенный вид оружия, но не отследит небольшой пистолет



Компания NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна), разработчик алгоритма распознавания лиц, готовит проект по защите школ от так называемых колумбайнеров — последователей движения, возникшего по следам массового убийства в школе «Колумбайн» в США в 1999 году. Об этом «Коммерсанту» сообщил директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов.



По его словам, интерес к технологии проявили «шесть крупных заказчиков, включая местные власти», в одном регионе стартовал пилотный проект. Как сообщил источник газеты, речь идет об одной из школ в Самаре.



По замыслу разработчиков в районе города, где расположены школы, установят камеры видеонаблюдения, способные выявлять вооруженных людей. Распознав человека с оружием, камера подаст сигнал на школьный пункт охраны. Если охранник не отреагирует, система заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги в школе и сообщит полиции о потенциальной угрозе, пишет РБК.

