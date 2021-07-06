В Самаре комплексно обновляют школьные кухни и столовые

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Десятки школьных столовых сегодня нуждаются в обновлении, давно назрел вопрос создания дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях города. Как помочь школам, чтобы дети были сыты и учились с комфортом, обсудили 1 июля на совместном заседании комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту думы Самары и депутатского объединения «Единая Россия».

По результатам мониторинга 156 школ оказалось, что в 153 из них техническая база позволяет организовать горячее питание учащихся, но ряду школ требуется замена технологического, холодильного оборудования и капитальный ремонт столовых и кухонь, пишет Обозрение.

В 2019 году было выделено более 35 млн рублей на ремонт пищеблоков в 12 школах, в 2020-м их отремонтировали еще в 9 учреждениях на сумму более 23 млн рублей. В прошлом году дополнительно было выделено около 30 млн рублей на закупку оборудования для приготовления и хранения пищи в 75 школах, в 11 школах заменили мебель в обеденных залах.

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование организации предоставления образования в г.о. Самара» будут капитально отремонтированы столовые и пищеблоки в 19 школах. Общая сумма затрат из бюджета составит 99,7 млн рублей.

Обсудили и создание новых мест для учащихся. До 2025 года при наличии финансирования в Самаре могут построить шесть новых школ и одиннадцать детских садов.

В исторической части города увеличивать емкость учебных заведений можно за счет пристроев – в 55 самарских школах есть такая возможность.

Но по действующим нормам, пристрой приравнивается к реконструкции, а значит, к зданию школы, построенной в советские времена, будут применяться современные противопожарные и санитарные требования, что в ранее построенных школах реализовать невозможно.

Поэтому, как пояснил спикер Самарской городской думы Алексей Дегтев, самарские депутаты планируют обратиться к федеральным властям с предложением пересмотреть требования законов – если речь идет о школьных пристроях.

Текст — Татьяна Васильева