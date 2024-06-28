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В Самаре каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг университета при выборе вуза для своего ребенка

28 июня 2024 10:19
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В Самаре каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг университета при выборе вуза для своего ребенка

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие родители абитуриентов из Самары.

Родители абитуриентов назвали наиболее важные факторы при выборе вуза для своего ребенка. 1 из 3 в первую очередь учитывает рейтинг вуза. 30% — стоимость обучения, наличие грантов и скидок. В топ-3 важнейших характеристик — квалификация преподавателей и отзывы об учебном заведении (по 28% голосов родителей).

26% опрошенных изучают список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ. Каждый четвертый родитель обращает внимание на расположение вуза и количество мест для поступления (по 24%). Наличие общежития оказалось существенным для каждого шестого (16%).

Стоит отметить, что матери поступающих сильнее отцов вовлечены в процесс выбора вуза для ребенка и чаще обращают внимание почти на все характеристики заведения, но наиболее важными для них оказались перечень предметов ЕГЭ и стоимость обучения. Единственное, чем отцы интересуются активнее, — это учет при поступлении результатов олимпиад школьников.

16% родителей утверждают, что не участвуют в выборе вуза для ребенка, причем это больше характерно для отцов: «Для меня главное, что это выбор моего ребенка. Поддержу в любом случае».

Судя по ответам, большинство абитуриентов предпочитают лично оценивать вуз — у 60% родителей дети посещали дни открытых дверей.

Время проведения: 4—25 июня 2024 года

Теги: Опрос

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