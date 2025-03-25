В Самаре 64% родителей школьников за возвращение отметок за поведение в школах

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие учителя и родители школьников.

Глава Минпросвещения допустил возвращение оценок за поведение в школах уже этой осенью.



В Самаре 64% родителей школьников поддерживают инициативу. В пользу возвращения отметок за поведение чаще выступают отцы (74% против 55% матерей). По мнению респондентов, «контроль воспитания необходим», «авторитет учителя утерян, оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников».



Учителя поддерживают идею еще активнее: 88% выступают за возвращение оценок за поведение. Их комментарии особо эмоциональны: «Не только оценивать, но и исключать из школы за плохое поведение», «Родители должны объективно воспринимать проблемы детей, так как зачастую им нужна психологическая коррекция».



Среди экономически активного населения инициативу поддерживают 60%, причем мужчины чаще женщин. Чем старше респонденты, тем выше поддержка: 67% среди тех, кто старше 45 лет, против 53% среди молодежи до 34 лет.



15% выступают против, считая, что это «способ давления на родителей» и «инструмент для перевода ребенка на домашнее обучение».



Время проведения: 19 — 21 марта 2025 года