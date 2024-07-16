В Самаре 18 июля состоится торжественное открытие нового интерактивного проекта «Россия — миру»

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В Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре 18 июля в 12:00 состоится торжественное открытие нового интерактивного проекта «Россия — миру». Экспозиция представляет ретроспективу развития российской и советской науки, а также знакомит с великими учёными и их достижениями, ставшими основой цивилизационного развития.

Президент Владимир Путин назвал нашу страну самостоятельной цивилизацией, и многие с воодушевлением восприняли намерение идти собственным путём. Но важно, чтобы общество, и особенно молодёжь, понимало: одним из важнейших признаков цивилизации являются достижения в области науки.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. «Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», — считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков. — Конечно, представители старших поколений знают многие из этих фактов. Но у молодёжи сейчас таких знаний недостаточно. Наш проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами „АиФ“ материалами, почувствуют в себе тягу к открытиям и захотят связать свою будущую жизнь с российской наукой».

В контент проекта «Россия — миру» интегрированы 40 видеолекций журналиста «Аргументов и фактов», историка Константина Кудряшова. Доходчиво и оригинально он рассказывает о развитии науки в разных областях, а также о наших великих учёных. Как самостоятельный контент эти лекции будут доступны для просмотра на всех популярных платформах рунета.

Выставочные экспозиции откроются в мультимедийных исторических парках «Россия — моя история» по всей стране, в городах: Самаре, Саратове, Перми, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске, Тюмени, Мелитополе, Владивостоке, Луганске, Санкт-Петербурге и Твери.

Для того, чтобы контент проекта получился максимально достоверным, журналисты «АиФ» готовили его совместно с российскими историками. На сайте и в экспозициях представлены материалы крупнейших российских музеев.

«У нас получилась достаточно масштабная ретроспектива научных достижений нашей страны с охватом самых разных областей. При этом форма подачи проста, понятна и привлекательна. Экспозиции пройдут в 12 городах, дополнив контент выставок «Россия — моя история», — говорит глава Ассоциации исторических парков «Моя история», член Общественной палаты России Иван Есин. — Сегодня, когда мы стремимся к технологическому суверенитету, нужно понимать, что без достижений науки он невозможен. А достижения будут, когда молодёжь начнёт стремиться к ним. Поэтому проект в первую очередь проект адресован ей».

Проект «Россия — миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Виртуальная выставка и материалы проекта доступны по адресу https://russia_to_the_world.aif.ru/