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В ряде регионов России введут новый порядок оплаты труда учителей

13 сентября 2021 09:37
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В ряде регионов России введут новый порядок оплаты труда учителей

Эксперимент затронет Белгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую и Ярославскую области, а также Мордовию. Там предлагается платить учителям исходя из квалификационного уровня, но не меньше, чем они получали ранее.

В пяти российских регионах в рамках эксперимента введут новую систему оплаты труда педагогов, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпросвещения, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, тестирование пилотной системы планируют провести в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия. Эксперимент затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования. Исключением станут педагоги из числа профессорско-преподавательского состава.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что выбранные регионы будут устанавливать оплату труда педагогов исходя из квалификационного уровня, который утверждается кабмином, а также выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяется правительством, пишет РБК.
 

Теги: пилотный проект учителя

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