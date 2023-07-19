23-27 августа 2023 года в Ростовской области пройдёт Всероссийский молодёжный форум ИТ-технологий «ФИЧА». Цель форума — создать новые цифровые решения для укрепления технологического суверенитета страны.
На форуме соберутся более 500 студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет со всех регионов России. Участников ждут панельные дискуссии, творческие мастер-классы, экскурсии в ИТ-компании, киберспортивные соревнования и знакомство с Ростовской областью.
В программе форума:
Для всех участников доступна образовательная программа на шести треках:
Участие в форуме бесплатное, но нужно заранее подать заявку и пройти отбор.