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23-27 августа 2023 года в Ростовской области пройдёт Всероссийский молодёжный форум ИТ-технологий «ФИЧА». Цель форума — создать новые цифровые решения для укрепления технологического суверенитета страны.



На форуме соберутся более 500 студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет со всех регионов России. Участников ждут панельные дискуссии, творческие мастер-классы, экскурсии в ИТ-компании, киберспортивные соревнования и знакомство с Ростовской областью.



В программе форума:

открытый хакатон по кейсам

50+ профессиональных экспертов и спикеров ИТ-сферы

6 образовательных треков

ярмарка и выставка ИТ-компаний

тематические нетворкинг-сессии

грантовый конкурс

Для всех участников доступна образовательная программа на шести треках:

«Кадры» — выступают специалисты по персональному и профессиональному развитию «Стартаперы» — бизнесмены с инновационными идеями «Разрабы» — разработчики программного и сервисного обеспечения «Инженерная школа» — специалисты разработки аппаратного обеспечения «ПРО-движение» — специалисты по продажам и коммуникациям «Войти в ИТ» — студенты специализированных учебных заведений

Участие в форуме бесплатное, но нужно заранее подать заявку и пройти отбор.



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