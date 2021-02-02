В российских школах появятся советники по воспитанию

87

В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, передает РИА Новости. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Выступая 27 января в Совете Федерации министр рассказал, что на новые должности будет проводиться конкурс во всех регионах страны. В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти регионах в пилотном режиме.

В пресс-службе Минпросвещения в комментарии "Коммерсанту" пояснили, в конкурсе смогут принять участие как действующие педагоги, так и студенты педвузов четвертого курса и старше. По данным газеты, предполагается, что советники будут работать не только с директорами, но и с учениками.

"Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью,— заявил источник "Ъ".

Кравцов ранее отмечал, что новая должность появится в учебных заведениях в марте 2021 года.

Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев