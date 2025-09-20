149

В российских школах не планируется применять электронные учебники. Об этом 20 сентября сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев, пишут "Известия".

«Мы не будем применять в школах электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга», — отметил он на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

Бугаев также отметил, что в настоящее время в российских школах применяются электронные информационные системы, в том числе государственная информационная система «Моя школа», электронные дневники и иные инструменты, сопутствующие и помогающие образовательному процессу.

При этом он подчеркнул, что прямое общение учащегося с учителем никогда не заменят.

«Это не просто общение, это еще и передача опыта, знаний от человека к человеку», — добавил Бугаев.

Фото: freepik.com