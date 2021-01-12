В российских школах могут внедрить систему распознавания лиц

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С такой инициативой выступают Минпросвещения и Минцифры, передает ТАСС.

Это следует из совместного проекта приказа, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, предлагается утвердить стандарт "Цифровая школа", который, в частности, предполагает оснащение образовательных учреждений средствами видеонаблюдения для контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации и безопасности учеников.

Система видео-аналитики должна круглосуточно осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также распознавание лиц, фиксировать количество учеников и учителей, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь, говорится в документе.

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