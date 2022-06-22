В российских колледжах появятся 12 абсолютно новых специальностей

Минпросвещения РФ утвердило новый перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, в него вошли 389 наименований, сообщает РИА Новости.
На сайте поясняется, что всего в перечень включили 389 профессий и специальностей, абсолютно новых – 12, среди них:
- оператор технической поддержки
- аппаратчик-оператор производства продукции общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов
- технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов
- эксплуатация, механизация, автоматизация и роботизация технологического оборудования и процессов пищевой промышленности
- организация воздушных перевозок и авиационных работ
- контролер измерительных приборов
- обеспечение деятельности службы занятости населения
Прием по новым специальностям из перечня уже с 1 сентября начнут образовательные кластеры, вошедшие в проект "Профессионалитет".
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