В российских колледжах появятся 12 абсолютно новых специальностей

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Минпросвещения РФ утвердило новый перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, в него вошли 389 наименований, сообщает РИА Новости.

На сайте поясняется, что всего в перечень включили 389 профессий и специальностей, абсолютно новых – 12, среди них:

- оператор технической поддержки

- аппаратчик-оператор производства продукции общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов

- технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов

- эксплуатация, механизация, автоматизация и роботизация технологического оборудования и процессов пищевой промышленности

- организация воздушных перевозок и авиационных работ

- контролер измерительных приборов

- обеспечение деятельности службы занятости населения

Прием по новым специальностям из перечня уже с 1 сентября начнут образовательные кластеры, вошедшие в проект "Профессионалитет".

Фото: pxhere