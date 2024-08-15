Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в октябре
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в октябре
Самарские баскетболистки стали победительницами гранд-финала Лиги 3х3
Самарские баскетболистки стали победительницами гранд-финала Лиги 3х3
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили
В Промышленном районе Самары выявили 13 нарушителей миграционного законодательства
В Промышленном районе Самары выявили 13 нарушителей миграционного законодательства
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
В рамках празднования Дня физкультурника в Самаре состоялись соревнования по армрестлингу
В рамках празднования Дня физкультурника в Самаре состоялись соревнования по армрестлингу
В подъезде тольяттинец напал на женщину и, сорвав с ее шеи золотую цепочку, скрылся
В подъезде тольяттинец напал на женщину и, сорвав с ее шеи золотую цепочку, скрылся
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.01
-2.65
EUR 100.31
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России введут квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

15 августа 2024 09:08
149
В России введут квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

Минобрнауки России разработало меры, направленные на исключение ситуации, когда большую часть бюджетных мест в университетах занимают победители и призеры олимпиад школьников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Так, предлагается ввести квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности, пишет РЕН-ТВ.

"Планируется предусмотреть предоставление особого права – зачисление без вступительных испытаний – только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня", – сообщили в пресс-службе министерства.

Также отмечается, что, по данным Рособрнадзора, количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ, зачисленных без вступительных испытаний в вузы, составляет менее 2% от общего количества бюджетных мест.

Правда, в некоторых ведущих российских вузах в 2024 году возникла ситуация, когда количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных экзаменов, оказалось больше имеющихся бюджетных мест. Отмечается, что данная ситуация сложилась потому, что право на зачисление без экзаменов предоставили широкому перечню олимпиад школьников.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024  10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
62
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
371
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
737
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
434
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
1268
Весь список