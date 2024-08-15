В России введут квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

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Минобрнауки России разработало меры, направленные на исключение ситуации, когда большую часть бюджетных мест в университетах занимают победители и призеры олимпиад школьников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Так, предлагается ввести квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности, пишет РЕН-ТВ.

"Планируется предусмотреть предоставление особого права – зачисление без вступительных испытаний – только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня", – сообщили в пресс-службе министерства.

Также отмечается, что, по данным Рособрнадзора, количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ, зачисленных без вступительных испытаний в вузы, составляет менее 2% от общего количества бюджетных мест.

Правда, в некоторых ведущих российских вузах в 2024 году возникла ситуация, когда количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных экзаменов, оказалось больше имеющихся бюджетных мест. Отмечается, что данная ситуация сложилась потому, что право на зачисление без экзаменов предоставили широкому перечню олимпиад школьников.