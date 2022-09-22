В России стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022»

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В этом году финал Всероссийского конкурса «Учитель года России» проходит в Тюмени благодаря Екатерине Костылевой, учителю физики тюменской гимназии № 16, одержавшей победу в самом масштабном конкурсе профессионального мастерства в прошлом году. Вся страна будет следить за «битвой педагогов», которая развернется с 22 сентября по 5 октября.

В испытаниях первого тура, которые пройдут с 22 по 27 сентября, конкурсанты продемонстрируют свое педагогическое мастерство на уроках по своим предметам, а также организуют разнообразные креативные внеурочные задания. По итогам первого тура определят 15 лауреатов.

Во втором туре каждый из них проведет мастер-класс, чтобы продемонстрировать свой профессионализм, свои образовательные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на «каверзные» вопросы, которые зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности. Это конкурсное испытание – «Вопрос учителю года» пройдет в формате пресс-конференции.

В финал по итогам конкурсного отбора попадут пять призеров. Они отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. Финальное испытание – «Педагогический совет», в ходе которого учителя обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования, а также предложат собственные идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», обладателя главного приза – Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября. По традиции в завершение конкурса в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя.

Кроме того, для финалистов, членов жюри и гостей конкурса запланированы обширная образовательная и культурная программы: круглые столы и обсуждение ключевых задач российского образования, посещение театров, музеев, библиотек, образовательных организаций, акции, посвященные предстоящему Году педагога и наставника.

Напомним, Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится уже в 33-й раз. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. Конкурс призван помочь педагогам расширить арсенал своих педагогических возможностей и привнести в свою деятельность творческую составляющую, а также познакомить с новыми технологиями в обучении и в организации образовательного процесса, дать возможность повысить свое профессиональное мастерство.

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