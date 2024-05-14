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В России с 2025 года не будет понятия "бакалавр"

14 мая 2024 16:32
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В России с 2025 года не будет понятия "бакалавр"

Кандидат на пост министра науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что новое система образования в 2025 году исключит понятие "бакалавр".

"В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", – сказал Фальков, выступая на заседании Госдумы. – Это будет высшее образование и специализированное высшее образование.

По словам Фалькова, магистратура в новой системе также останется, но будет совершенно иной.

Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал кандидатуру Фалькова на должность главы Минобрнауки.

Таким образом, Фальков, в случае утверждения Госдумой и назначения президентом, сохранит за собой должность министра. Он возглавил министерство в 2020 году, сменив на этом посту Михаила Котюкова, пишет Смотрим.

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