В России с 1 июля впервые вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме

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С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме. Согласно ему, одежда должна быть удобной, эстетичной и патриотичной, пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть таким, чтобы школьникам было удобно сидеть в этой одежде и двигаться.

Также форма должна носить светский характер, быть эстетичной и не должна содержать запрещенную символику.

Новый ГОСТ также рекомендует размещать на школьной форме государственную и патриотическую символику.

В тексте документа отмечается, что ГОСТ с требованиями к школьной одежде вводится впервые, добавляет агентство.