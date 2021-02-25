В России подготовили проект по смене формы выпускного экзамена

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Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект приказа, регламентирующего возможность изменить форму сдачи выпускного экзамена с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен и наоборот, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как ранее рассказал журналистам начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, школьники, которые в силу обстоятельств должны будут сменить форму сдачи выпускного экзамена в 11-м классе с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен или наоборот, смогут сделать это до середины мая.

"Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 11 классов, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, смогут изменить ранее выбранную форму экзаменов. Такая возможность предусмотрена проектом совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля.

Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать в государственную экзаменационную комиссию заявление ‎с указанием измененной формы аттестации и измененного перечня учебных предметов, необходимых для ее прохождения. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом необходимо подать в экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

По решению комиссии подача заявлений может быть организована с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства РФ в области защиты персональных данных.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев