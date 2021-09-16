В Рособрнадзоре рассказали самарцам о судьбе ЕГЭ-2022

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Решение по организации и срокам Единого государственного экзамена в 2022 году может быть принято осенью на основе развития ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

По словам руководителя ведомства, ЕГЭ в допандемийных условиях в формате «для всех» пройдет только в том случае, если страна не столкнется с очередной волной COVID-19 и ситуация стабилизируется.

Пандемийный вариант в 2021 году был усеченным - выпускники 11-х классов, не планировавшие получение высшего образования, для оформления аттестата писали государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. А те, кто решил пойти учиться в университет, сдавали обязательный ЕГЭ и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.

Помимо этого, с начала нового учебного года в правила Единого государственного экзамена были внесены изменения, пишет ГТРК Самара.