В регионе золотые медали вручили победителям региональных чемпионатов WorldSkills Russia и «Навыки мудрых»

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В пятницу, 26 марта, в Правительстве региона золотые медали вручили победителям региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Навыки мудрых» (50+).

В областном соревновании приняли участие около шестисот человек. Студенты колледжей и техникумов — юноши и девушки от 16 до 22 лет - соревновались по 59 компетенциям. Среди них были как традиционные специальности (охрана труда, дошкольное воспитание, ветеринария), так и технологии будущего, например, 3D-моделирование компьютерных игр. Подводя итоги, выявляли лучших по 12 направлениям среди подростков с 14 до 16 лет и по 11-ти профессиям в категории профессионалы старше 50 лет.

Для студента четвертого курса Поволжского государственного колледжа Ефима Милютина чемпионат 2021 года стал вторым. В прошлом году парень был третьим в номинации «Сварочные технологии». Со второй попытки Ефим осуществил свою мечту – завоевал «золото». «Участие в первом чемпионате сделало меня сильнее, опытнее, - поделился чемпион. – И, конечно, в моем успехе огромную роль сыграли педагоги и наставники. У меня все получилось, я счастлив», - прокомментировал Ефим.

Победители в своих номинациях пройдут отбор для участия в национальном чемпионате WorldSkills Russia, который состоится в Уфе.

Награды победителям в соревнованиях «Навыки мудрых» вручил первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов. Он выразил уверенность, что молодые люди достойно представят губернию на федеральном уровне, ведь результаты отбора позволяют на это рассчитывать: «Вы лучшие не только в Самарской области, мы абсолютно уверены, что вы одни из лучших в стране и мире», - сказал глава кабмина.

Он отметил, что представители губернии в последние годы показывают достойные результаты на российских и международных соревнованиях профессионалов. У самарцев 124 медали национального чемпионата, два европейских золота и две награды мирового уровня.

Виктор Кудряшов подчеркнул: «Победа в региональном этапе чемпионата – это серьезный знак качества, признак профессионализма, которым вы будете гордиться. Это будет вписано в вашу трудовую биографию, повлияет на интерес со стороны работодателей, на уровень ваше заработной платы и в целом окажет большое влияние на вашу профессиональную судьбу».

Он пожелал участникам церемонии дальнейших профессиональных успехов, новых побед и верности выбранной профессии: «Вы движетесь в правильном направлении, и я уверен: когда у человека есть талант, все получается, и у него прекрасное будущее».

Развитие профессиональных конкурсов – одна из задач нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. А участие в движение «молодых профессионалов» - это возможность для личностного роста, совершенствования профессиональных навыков и задел для дальнейшей карьеры. Не случайно за «битвами» молодых специалистов наблюдали представители крупных компаний — Средневолжского механического завода, РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», Куйбышевского НПЗ и других. Специалисты и кадровые службы предприятий понимают: молодые и талантливые спецы с «золотыми руками» - это основа экономики будущего, катализатор реализации прорывных инновационных проектов.

Серьезным импульсом для развития регионального сегмента «WorldSkills Russia» стал 2019 год, который был объявлен губернатором Дмитрием Азаровым Годом среднего профессионального образования. В 2019-м многие ссузы капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием. В прошлом году уже по нацпроекту по стандартам WoldSkills оснастили десять мастерских в двух колледжах, в планах на 2021-й — ремонт и обновление базы восьми мастерских ссузов губернии. Эта работа будет продолжаться и в последующие годы.

«Правительство региона будет создавать все условия для организации и развития технической базы учреждений среднего профессионального образования и, конечно, мы будем следить за вашей судьбой, поддерживать вас на всех этапах вашего жизненного пути», - обратился к золотым медалистам Виктор Кудряшов.