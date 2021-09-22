В регионе стартует подготовка преподавателей к «Уроку цифры» по искусственному интеллекту  и машинному обучению

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В рамках образовательного проекта АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России с 27 сентября по 10 октября 2021 года будет проходить «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению. Стратегический партнер и разработчик его содержания – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

«Урок цифры» будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Материалы урока будут сопровождены методическими рекомендациями для педагогов по проведению основного варианта урока. Также, в них будут предложены альтернативные сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащенности классов. Содержание и сопроводительные рекомендации к «Уроку цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению разработаны таким образом, чтобы занятия были доступными и интересными для школьников любого возраста.

23 сентября 2021 года в 10.00 по московскому времени в рамках подготовки учителей к «Уроку цифры» запланирован просветительский вебинар о понятии «цифровой кентавр», синергии человека и искусственного интеллекта, перспективах использования ИИ-технологий в сфере образования. Оба мероприятия будут доступны на сайте проекта урокцифры.рф. Обучающие мероприятия будут полезны для учителей и родителей.

«Главное в “Уроке цифры” этого года – помочь детям и педагогам развеять «ауру» таинственности и недоступности ИИ-технологий. Мы хотим показать, что искусственный интеллект гораздо доступнее и ближе, чем нам кажется. Для того, чтобы “Урок цифры” прошел максимально эффективно и увлекательно, очень важно предоставить педагогам необходимые инструменты для успешной работы. Поэтому мы подготовили обучающие вебинары для учителей, которые смогут помочь глубже погрузится в контекст темы искусственного интеллекта и эффективнее подготовится к проведению мероприятия», - отметил Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

«С момента запуска "Урок цифры" показал себя как эффективный инструмент цифрового просвещения нового поколения и по праву завоевал любовь миллионов школьников и десятков тысяч учителей. Все тренажеры доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план, согласно видению педагога. Мы ежедневно сталкиваемся с применением искусственного интеллекта в повседневной жизни и даже не задумываемся об этом. Рассказать, как это работает доступным языком – наша общая задача, поэтому «Урок цифры» рассчитан на детей любого возраста. Отличительной особенностью проекта является то, что основы знаний по этой теме школьникам дают ведущие российские цифровые компании. Кто знает, возможно, сегодняшний пятиклассник благодаря «Уроку цифры» станет высококлассным ИТ-специалистом и будет работать на благо российского цифрового будущего», - подчеркнул Ковнир Евгений, генеральный директор АНО «Цифровая экономика.

«Развитие искусственного интеллекта в нашей стране — сложная и важная задача, в решение которой должны быть вовлечены государство, крупные компании и граждане. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» проводится обучение по различным передовым направлениям, среди которых особое место занимает искусственный интеллект. Проект «Урок цифры» создает платформу знаний, на основе которой дети будут формировать свои компетенции в процессе дальнейшего обучения. Искусственный интеллект – это наше будущее, а данный проект помогает детям создавать его». Трубникова Татьяна, директор департамента координации программ и проектов.

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

За 3 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 38 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2021/22 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании Яндекс, Mail.ru Group, Росатом. Технологический партнер - международная школа программирования «Алгоритмика».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддерживает проведение профориентационных и образовательных мероприятий, в том числе в сфере айти-технологий, в регионе. Это важна часть стратегии лидерства региона, разработанная по инициативе губернатора при участии жителей области.