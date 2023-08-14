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В преддверии нового учебного года госавтоинспекторы Самарской области проводят комплексные проверки

14 августа 2023 09:44
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В преддверии нового учебного года госавтоинспекторы Самарской области проводят комплексные проверки

Полицейские по своей линии проверяют готовность образовательных организаций и школьного автотранспорта.

В преддверии нового учебного года госавтоинспекторы со всей области в составе комиссии по оценке готовности образовательных организаций проводят комплексные проверки.

Так, на днях в Новокуйбышевске и Жигулевске инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения проверили наличие в школах паспортов дорожной безопасности, учебных планов, литературы и тезисов по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, обновление маршрута «дом-школа-дом», а также уголков дорожной безопасности. Отдельно проверена работа по организации деятельности отрядов юных инспекторов движения и «Родительского патруля». Также полицейские проверили требования антикриминальной защищенности, в том числе системы видеонаблюдения и наличие планов безопасности в зданиях школ.

В свою очередь, по линии дорожного надзора, сотрудники Госавтоинспекции проверили эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, а также технических средств организации дорожного движения на участках расположения школ и детских садов.

В Борском районе сотрудники территориального отделения Госавтоинспекции осуществили проверку технического состояния школьных автобусов. Инспекторы тщательно осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности. В ходе проверки также проанализированы сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет стажа работы с категорией «Д», привлечения к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством, сроки прохождения технического осмотра автобусов.  О всех выявленных недостатках проинформированы руководители отделов образования Борского и Богатовского районов. К перевозкам детей будут допущены только полностью прошедшие повторную проверку автобусы.

Кроме того, инспекторы напомнили водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения при осуществлении перевозок несовершеннолетних, так как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.

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