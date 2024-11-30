В Поволжском Университете сервиса открыли новое студенческое пространство

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29 ноября в Поволжском государственном университете сервиса открылось многофункциональное студенческое пространство «Точка притяжения». Оно стало 26-й точкой «Студ.Пространства» в России – социальной франшизной сети точек равного доступа к проектам Росмолодёжи, Минобрнауки России и партнеров проекта.

На открытие «Точки притяжения» собрались студенты и сотрудники университета, проректоры по молодежной политике университетов Самарской области, представители власти и бизнеса – партнеры Университета сервиса. В торжественной церемонии приняла участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В этом году проект «Точки притяжения» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Росмолодёжь. На площади в 690 кв. м. также разместились: творческое пространство «Сцена», киберспортивный буткемп, «Единый деканат», лекторий научной библиотеки, комната матери и ребенка.

В процессе создания «Точки притяжения» были реализованы сразу несколько проектов. Комната матери и ребенка была оборудована благодаря победе Университете сервиса в конкурсе «Помоги маме учиться», организованном Минобрнауки России в 2024 году в рамках Года семьи. Киберспортивный буткемп появился на средства еще одного гранта от Росмолодёжи в рамках проекта «Спорт двух измерений». «Пусть всё получится!» – оставила пожелание киберспортсменам на стене новенького буткемпа Ольга Петрова.

«Уникальность «Точки притяжения» в том, что она совмещает в себе много инициатив, которые реализуются Министерством науки и высшего образования в настоящий момент, – подчеркнула Ольга Петрова. – Прежде всего – и это очень важно в рамках Года семьи – комната матери и ребенка, которая будет востребована студенческими семьями и семьями молодых преподавателей. Также хочется отметить пространство для киберспорта. Это новая инициатива, которая возникла и бурно развивается после «Игр будущего». У студентов очень большой запрос на такие пространства. «Точка притяжения» – это также много коворкинг-зон, где можно дискутировать и просто готовиться к проектным работам».

Общая стоимость проекта с учетом его софинансирования университетом составила более 15 млн руб – это средства Росмолодёжь, Минобрнауки России и Университета сервиса, направленные на решение задач молодежной политики, воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности. На открытии «Точки притяжения» Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса, поблагодарила всех, кто участвовал в ее создании. Новое пространство студенты и преподаватели проектировали сами. В работе по созданию дизайн-проекта участвовали представители Высшей школы дизайна и искусства, Колледжа креативных индустрий и предпринимательства ПВГУС.

«Проектируя «Точку притяжения», мы учитывали потребности людей, которые будут работать и учиться в каждой локации нового пространства, – сказала Любовь Выборнова. – «Точка притяжения» появилась благодаря поддержке проектов Университета сервиса Министерством науки и высшего образования РФ, Росмолодёжью и Правительством Самарской области. Она создана не только для студентов ПВГУС, но также станет общедоступным пространством для молодежи Самарской области».

Появление «Точки притяжения» в сети «Студ.Пространств» позволит приглашать в университет ведущих российских спикеров, проводить молодежные мероприятия и реализовывать проекты при поддержке Росмолодёжи. Проект «Студ.Пространство» был запущен в 2020 году по инициативе студентов и поддержан Президентом России В. В. Путиным. Среди партнеров проекта – Российское общество «Знание», «Движение Первых», президентская платформа «Россия – страна возможностей». Новая среда позволит также на новом уровне развивать сотрудничество с партнерами университета – представителя власти, промышленности, бизнеса. Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, уверен, что новое пространство позволит студентам в реализации их самых смелых идей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования Самарской области Виктор Акопьян, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузмичева, первый заместитель главы г. о. Тольятти Илья Сухих – выпускник Университета сервиса. В приветственном слове Илья Геннадьевич обратился к сегодняшним студентам:

«Пространство университета преображается для вас. Университет развивается, появляются новые пространства, которые радуют молодежь. Студентам хочется приходить в вуз, получать знания и проводить здесь время. За вами будущее, двигайтесь вперед».

По окончании церемонии открытия «Точки притяжения» и экскурсии по ее локациям состоялось неформальное общение студентов Университета сервиса с Ольгой Петровой, где ребята задали волнующие их вопросы. Гость программы открытия пространства Виктория Моисеева, начальник отдела по реализации национального проекта «Образование» ресурсного молодежного центра «Росмолодёжь», рассказала студентам о возможностях и проектах, которые предлагает Росмолодёжь.

В этот же день на площадке ПВГУС состоялось совещание с проректорами 16 вузов Самарской области, на котором Ольга Петрова дала рекомендации для дальнейшего развития молодежной политики в университетах.