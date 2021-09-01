В Поволжском православном институте дан старт новому учебному году

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1 сентября в Поволжском православном институте состоялась торжественная линейка, посвящённая первому сентября. Виновниками торжества стали студенты Гуманитарного колледжа и Поволжского православного института имени святителя Алексия, Митрополита Московского. Оба заведения входят в состав непрерывной системы православного, гуманитарного образования: Православная гимназия - Гуманитарный колледж – Поволжский православный институт. Многие студенты колледжа продолжают своё образование в институте. В этом году из колледжа в институт пришли учиться 30 выпускников. Ряды студентов института пополнили 8 медалистов из школ Самарской области, 9 выпускников колледжей с дипломами с отличием, два выпускника с золотым значком ГТО.

В Гуманитарном колледже и Поволжском православном институте студенты получают не только знания, учась у профессиональных педагогов, но и духовно-нравственное воспитание.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года началась с молебна на благое дело, который совершил ректор Поволжского православного института, председатель Управляющего совета Гуманитарного колледжа протоиерей Димитрий Лескин совместно со священнослужителями храма Трёх Святителей.

Сводный хор Поволжского православного института и Гуманитарного колледжа исполнил песню на слова Р. Рождественского «Этот большой мир» под руководством заслуженного работника культуры РФ Г.Н. Девяткиной. Танцевальный ансамбль Гуманитарного колледжа исполнил танец на учебную тематику. Старшекурсники показали первокурсникам студенческий СТЭМ.

Прозвенел символический звон колокольчика, который дал старт новому учебному году в Поволжском православном институте и Гуманитарному колледжу.

Фото: пресс-служба Поволжского православного института