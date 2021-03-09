В полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» заявлены 6 участников из СО

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В Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина стартовал окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней с 9 по 11 марта.

От Самарской области заявлены 6 студентов. Это учащиеся ФГБОУ ВО «Самарского государственного социально-педагогического университета» и ФГБОУ ВО «Самарского Национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева».

От Приволжского федерального округа приглашение в полуфинал конкурса получили 100 студентов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

С напутствием к участникам полуфинала обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова:

«Дорогие друзья! Рада, что вам удалось собраться сегодня в этом зале, потому что те этапы, которые вы проходили в формате онлайн, они, несомненно, научили многому, но, когда дело доходит до полуфинала и финала, почувствовать ауру и конкурентное состояние можно именно в таком формате. Я сама лично очень люблю все проекты платформы «Россия – страна возможностей», она уникальна во всех смыслах, потому что она дает возможности попробовать и прочувствовать себя. Важно, что вы не побоялись принять участие в конкурсе, потому что, безусловно, только люди с активной жизненной позицией не боятся пробовать новое. За вами будущее России и, в частности, нашего образования, потому что нам нужны свежие кадры и свежие идеи».

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса.

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).