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Участники семинара узнали о достижениях вуза в области научных разработок, о том, какая ведется научная работа со студентами, как можно заработать на науке.
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В ПГУТИ прошел семинар для студентов «Шаг в науку 2.0»

7 февраля 2022 17:16
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Участники семинара узнали о достижениях вуза в области научных разработок, о том, какая ведется научная работа со студентами, как можно заработать на науке.

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) прошел семинар для молодежи, посвященный Дню российской науки, «Шаг в науку 2.0». Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его региональной составляющей «Кадры для цифровой экономики».

Участники семинара узнали о достижениях вуза в области научных разработок, о том, какая ведется научная работа со студентами, как можно заработать на науке. Так, проявляя активность и креативное мышление, работая над уникальными проектами, студенты ПГУТИ получают федеральные гранты и стипендии, областные стимулирующие выплаты и т.д. 

Из 5000 обучающихся студентов в ПГУТИ более 1500 уже активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, а показатели вуза в части публикаций в научных изданиях с каждым годом увеличиваются. 

Напомним, в 2020 году Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил против объединения Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики с Московским техническим университетом связи и информатики, которое бы лишило вуз самостоятельности. Благодаря личному вмешательству Главы региона ПГУТИ удалось сохранить статус самостоятельного вуза, обновить материально-техническую базу.

В рамках семинара «Шаг в науку 2.0» ряд сотрудников вуза были награждены благодарностями от АНО «Национальные приоритеты» за вклад и активное участие в реализации мероприятий Года науки и технологий, а также памятным знаком «За успехи в высшем образовании и научной деятельности». 

– У вас сейчас есть возможность получить те уникальные компетенции и знания, практические навыки, которые в будущем будут очень востребованы у потенциальных работодателей. Университет дает вам такую возможность: здесь открыты прекрасные лаборатории для формирования научно-практических знаний и умений, для реализации различных проектов, – обратился к присутствующим руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

– У нас практически на каждой кафедре есть научные группы, которые ведут исследовательскую работу по различным направлениям, поэтому любой студент может найти для себя какое-то интересное поле для деятельности. Ежегодно наши студенты побеждают в научных олимпиадах и конкурсах, мы занимаем первые и вторые места в конкурсе «Умник», нам есть чем гордиться. Занимайтесь наукой, это очень интересно! – призвал на открытии семинара и.о. ректора Дмитрий Мишин.

О лучших разработках ПГУТИ последних лет участники семинара смогли узнать подробнее в технопарке, который был открыт на базе вуза осенью прошлого года в рамках празднования 65-летия учебного заведения. Это и беспилотные дроны, и роботы различного назначения, и системы связи и охраны, и устройства для высокоскоростной цифровой обработки оптических сигналов, и интеллектуальный сенсорный комплекс ЛоРА-С, и интернет-вещь «Умная бутыль», и многое другое, передает пресс-служба ПГУТИ.

 

Фото:   пресс-служба ПГУТИ

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