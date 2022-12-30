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В онлайн-этап конкурса «Лига Лекторов» прошли 22 участника из Самарской области

30 декабря 2022 10:21
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В онлайн-этап конкурса «Лига Лекторов» прошли 22 участника из Самарской области

Российское общество «Знание» подвело итоги регионального этапа – самого масштабного в истории конкурса «Лига Лекторов» публичного чтения лекций. Участники впервые очно выступали перед членами Экспертных советов в регионе, где они проживают. В итоге к следующему онлайн-этапу допущено 800 конкурсантов из более чем 9000, подавших заявки на конкурс. Они должны будут подготовить новые лекции, которые будут оценивать в режиме онлайн и профессионалы, и все желающие уже в январе 2023 года.

Итоги регионального этапа показали, что готовиться к следующей ступени конкурса предстоит участникам из 77 регионов. Самыми активными по традиции оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, откуда в следующий этап прошло 191 и 100 человек соответственно. Также в лидерах по числу конкурсантов – Московская, Самарская, Ростовская, Саратовская, Челябинская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, Республики Татарстан и Башкортостан.

Самым старшим по возрасту из участников, прошедших в онлайн-этап, стал инженер, а ныне педагог дополнительного образования в московской школе №830 Леонид Крейндлин: ему удалось набрать максимальное количество баллов на самой сложной, многочисленной московской площадке всего регионального этапа. Особенно приятно приветствовать в онлайн-этапе и заслуженного деятеля искусств Украины, профессора, заведующую кафедрой теории и истории музыки ЛГАКИ им. Матусовского Евгению Михалеву, которая в будущем году готовится отметить свой 80-й юбилей. Самым младшим участникам, которые также завоевали место в следующем этапе соревнования лекторов, всего по 19 лет: это Влад Гордеенко, студент НГТУ из Новосибирска, и Александр Банков, студент университета ИТМО из Санкт-Петербурга.

За прошедший региональный этап члены Экспертного совета, объединяющего более 300 представителей партнеров Общества «Знания», посмотрели и оценили в общей сложности более 400 часов просветительских лекций. В числе прошедших в следующий этап авторы таких лекций, как «Мусор – основа экономики будущего», «История о том, как камень хотел стать объектом авторского права», «Сталинский ампир: почему он притягивает внимание?», «Какие ресурсы нужны родителям?», «Магия рук в ораторском искусстве», «Брошка Эльвиры Набиуллиной или стоит ли бояться инфляции?», «Вклад России в укрепление миропорядка: история проблемы».

К предстоящему этапу участникам предстоит подготовить новые лекции. А сейчас у них есть время проанализировать свои выступления и понять, чем, по их мнению, они заслужили хорошие баллы в предыдущем этапе состязания.

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