В образовательном центре “Южный город” состоялось открытие второй опорной школы СамГМУ

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В четверг, 27 января, в образовательном центре “Южный город” прошло торжественное открытие второй опорной школы СамГМУ. В ней созданы специальные медицинские классы, оснащенные разработками университета. В таких классах будут проводить углубленную подготовку школьников, которые хотят стать врачами.

Первая опорная школа СамГМУ открылась на базе Медико-технического лицея в конце 2021 года. Всего по итогам конкурса статус опорных получили 6 школ региона, статус базовых — 22. Проект реализуется с целью проведения научно-образовательной и профориентационной работы в школах. Он дает возможность создать условия для выявления у школьников мотивации и психологической готовности стать врачом, а также условия для подготовки выпускников к поступлению в университет.

Ранняя профориентация детей, подготовка высококвалифицированных кадров, создание условий для воспитания гармонично развитой личности, развитие системы образования в целом — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В образовательном центре “Южный город” медицинские классы для обучения по расширенной программе оснащены оборудованием для обучения оказанию первой помощи: тренажером сердечно-легочной реанимации, внутримышечных и подкожных инъекций, медицинскими носилками для транспортировки пострадавшего, индикатором кардиоритма и имитаторами ранений, переломов, ожогов и обморожений. А также хирургическими тренажерами для знакомства с особенностями отработки мануальных навыков и тренажерами с применением 3D, VR-технологий — «Виртуальная клиника», «Экстренная медицинская помощь», 3D-атлас медицинских инструментов.

Ученица профильного химико-биологического класса ОЦ “Южный город” Анастасия Пырнэу рассказала, что мечтает стать военным хирургом.

“Понимаю, что это большая ответственность и большой труд, но я к этому готова, трудности закаляют, — уверена Анастасия. — Я решила стать врачом, поскольку считаю, что это благородная профессия, и идти в нее нужно по зову сердца. Нужно чувствовать, что твое призвание — дарить людям добро. Оснащенные медицинские классы помогают нам готовиться к олимпиадам и научным проектам. Например, благодаря анатомическому столу “Пирогов” я могу изучить сердечно-сосудистую систему наглядно, а не только по учебникам”.

В торжественном открытии опорной школы приняли участие ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов, председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова.

“Одна из приоритетных задач СамГМУ — подбор мотивированных, подготовленных ребят, — отметил Александр Колсанов. — Вуз вошел в программу “Приоритет 2030”, и ключевое направление — это выпуск кадров совершенно другого уровня. Наша задача соблюсти этот уровень уже на этапе отбора абитуриентов. Основная цель проекта “Опорные и базовые школы СамГМУ” — поиск мотивированных ребят, интеграция наших разработок и идеологии преподавания в школу. Среди тех, кто поступает в медицинский вуз, есть небольшой отсев, когда, проучившись год, студент понимает, что эта профессия не для него. Здесь же, по сути, в 10-11 классе школьники учатся на первом курсе СамГМУ, и уже осознанно поступают в медицинский. По нашей статистике, среди ребят, которые учились в медицинских классах, отсев по неуспеваемости приближается к нулю, уровень у них совсем другой”.

Ректор отметил, что школа в Южном городе — мощнейший образовательный комплекс с прекрасным оснащением и кадрами.

“Нас связывают давние партнерские отношения, совместные проекты, поэтому не случайно эта школа победила в конкурсе на статус опорной, — говорит Александр Колсанов. — Уверен, что это будет хороший пример успешного взаимодействия, выгодного как для университета, так и для школьника”.

Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова подчеркнула, что для школы очень важно, как можно раньше сориентировать ребенка на будущую профессию. Для этого в регионе реализуются различные меры.

«В 8 классе каждый школьник может пройти несколько профессиональных проб в целях предпрофильной подготовки. Очень важным становится следующий этап — профильной подготовки, когда ребенок уже понимает, на какой вуз он ориентируется, и выбирает для изучения целый ряд предметов, которые соответствуют перечню для поступления в вуз», — рассказала Светлана Сазонова.

Фото: правительство СО