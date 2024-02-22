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В новой лаборатории Самарского политеха адаптируют альтернативные источники электроэнергии для частных домов

22 февраля 2024 13:07
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В новой лаборатории Самарского политеха адаптируют альтернативные источники электроэнергии для частных домов

В начале февраля в сызранском филиале Самарского государственного технического университета (Самарский политех) открылась лаборатория альтернативных источников электроэнергии. Новое оборудование позволит студентам изучить работу автономных систем с различными потребителями электроэнергии. Лаборатория с перспективными устройствами и аппаратами расположилась на выездной учебной базе университета «Буревестник».

Сейчас подразделение оснащено такими элементами системы автономного электроснабжения, как солнечная батарея, ветрогенератор, модуль накопления электроэнергии (аккумуляторные батареи) и инвертор.

— С помощью закупленного оборудования студенты научатся рассчитывать разные варианты возможного построения автономной системы электроснабжения частных домов на базе альтернативных источников энергии, — поясняет завкафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий» Артем Земцов. — Ребятам важно определить базовый комплект комбинированных устройств, необходимый для выработки достаточного объёма электроэнергии, которого бы хватило для удовлетворения нужд жителей частного дома.

Фото Дениса Романова. 

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