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В нескольких школах Самары возникли сложности с зачислением первоклашек: список

29 июля 2022 12:42
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В нескольких школах Самары возникли сложности с зачислением первоклашек: список

В Кировском, Промышленном, Октябрьском районах Самары и в микрорайоне Крутые Ключи возникли сложности с зачислением детей в первые классы школ. В списке, который озвучили 63.RU представители городской администрации, пять учебных заведений:

  • школа № 168 на проспекте Юных Пионеров, 154а;
  • школа № 154 по улице Солнечной, 43;
  • школа № 58 на улице Лукачева, 17;
  • школа № 155 по улице Артемовской, 24а;
  • школа № 7 по улице Евгения Золотухина, 35.

— Это связано с активной жилой застройкой участков рядом со школами. Причем заполняемость учебных заведений по факту выше, чем запланировано по проектам зданий, — объяснили в департаменте образования.

Чиновники сообщили, что всех детей, которые в силу возраста должны обучаться в первых классах, зачислят в школы и работу по открытию дополнительных мест уже ведут.

— Родители детей, которые не попали в список для поступления в 1-й класс на 2022/2023 учебный год в школу по своему микрорайону, начиная с 6 июля могут подать заявление о приеме в любое учебное заведение, где есть свободные места, — пояснили сотрудники департамента.

Ожидается, что в этом учебном году в первые классы пойдут около 15 тысяч юных самарцев. Зачислены пока только 13 тысяч человек, пишет 63.ру.

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