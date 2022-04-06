в музее «Самара Космическая» состоялась презентация приключенческой игры для школьников

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В этом году музейно-выставочный центр «Самара Космическая» отмечает юбилей – 15 лет. 12 апреля 2007 года музей впервые открыл свои двери для посетителей.

Сейчас - это современный культурно-просветительский центр, ориентированный на различные категории посетителей: школьников, студентов, пенсионеров, специалистов самарских предприятий и организаций, жителей и гостей города.

В рамках социального партнерства музейно-выставочный центр сотрудничает с образовательными и культурными учреждениями города Самары. Работники музея проводят лекции, встречи и вебинары при участии ветеранов и специалистов космической отрасли.

В музее демонстрируются 3 постоянные тематические экспозиции и действует зал сменных выставок. Настоящие космические аппараты, двигатели и образцы конструктивных элементов, используемых в строительстве ракет, питание космонавтов, космический скафандр, мультимедийный контент представлены на основной экспозиции «Самара Космическая». В числе уникальных экспонатов образцы изделий космической промышленности: аппараты «Янтарь-2К» и «Ресурс Ф-1», ракетные двигатели для ракет-носителей «Союз-У», «Энергия», «Зенит» и легендарный двигатель НК-33 для царь-ракеты «Н-1».

«15 лет пролетели очень быстро. За это время в музее произошли колоссальные изменения, он занял прочную нишу в культурном пространстве города. К нам идут жители, приезжают гости города, - отмечает директор музейно-выставочного центра «Самара Космическая» Елена Кузина. – К юбилею мы подготовили различные мероприятия. Будет открыта персональная выставка работ космической тематики в технике офорта российского художника-графика, члена Союза художников России Панидова Виктора Алексеевича. Также у посетителей появится возможность увидеть экспонаты, которые до этого момента были скрыты от посторонних глаз».

Накануне в рамках юбилея состоялась презентация приключенческой игры «От Самары до МКС», рассчитанной на детей в возрасте 11-13 лет.

«Музей – это достаточно богатый источник знаний. Наша задача - находить новые способы передачи этих знаний детям, - говорит главный хранитель фонда музея Петр Лукрица. - Как известно, учиться лучше играя, поэтому мы разработали приключенческую игру, в процессе которой дети исследуют экспонаты музея, знакомятся с личностями выдающихся конструкторов космической техники».

Игра состоит из двух частей. В начале сотрудник музея рассказывает участникам информацию об экспонатах, которые находятся в музее. Затем школьники получают красочные буклеты и, «путешествуя» по экспозиции, от одного предмета к другому, выполняют 12 заданий.

Задания разноплановые. Детям нужно будет вспомнить, как называется ракета, установленная на фасаде музея. При помощи стенда «Ракета – это просто» отследить этапы полета ракеты. Часть вопросов касается истории Самары, например, детям будет предложено ответить на вопрос: «Как назывался наш город до 1991 года?». А разгадав кроссворд, участники узнают название космического аппарата, при помощи которого изучали влияние невесомости на живые организмы.

В конце встречи сотрудники музея совместно с ребятами совершают проверку, участники получают памятные сувениры.

Время игры – 45 минут. Игра проводится по предварительной записи по телефону: 8 846 263 39 35.