В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников

100

Минпросвещения планирует разработать единые учебники по всем школьным предметам к 2028 году. Соответствующая инициатива 16 октября обсуждалась на расширенном заседании комитета в Совете Федерации по науке, образованию и культуре.

Как рассказал газете «Коммерсант» глава Минпросвещения Сергей Кравцов, права на все государственные учебники будут принадлежать ведомству, которое также будет полностью отвечать за предоставляемые в печать материалы. Ожидается, что введение единых учебников может создать в России цельное образовательное пространство, в рамках которого школьники из разных регионов будут получать одинаковую подготовку к экзаменам.

Кравцов отметил, что одним из значительных минусов отсутствия единых учебных пособий по всем дисциплинам стала ситуация, когда «каждый из этих предметов живет своей жизнью». В связи с этим Минпросвещения намерено сделать школьные предметы более конвергентными. Например «увязать математику с физикой и информатикой».

В ходе работы Российская академия наук (РАН) планирует также уделить внимание психолого-педагогическими аспектами новых единых учебников. Так, определенные сведения предлагается упростить или перенести на изучение в старшие классы, «чтобы ученики могли лучше воспринимать информацию».

В настоящее время в России создан единый учебник только по одному предмету — истории. С 2023 года учебная дисциплина преподается в 10–11-х классах, а с 2025-го также в 5–7-х. В следующем году единый учебник по предмету также появится у учеников 8–9-х классов, пишут "Известия".