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"Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний".
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В МГУ готовы принять сдавшую ЕГЭ 8-летнюю девочку

12 июля 2021 15:58
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"Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний".

Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова готов принять на обучения Алису Теплякову, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен и закончила школу, рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета.

Ранее в СМИ появилась информация о москвичке Алисе Тепляковой в восемь лет сдавшей ЕГЭ и получившей аттестат. В Рособрнадзоре подтвердили, что участница экзамена успешно справилась с заданиями по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ.

Как отметили на факультете, он открыт для всех, кто желает связать свою жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием квалифицированной психологической помощи гражданам. В данный момент идет набор на три специальности – "Клиническая психология" - квалификация "Клинический психолог", "Психология служебной деятельности" - квалификация "Психолог" и "Педагогика и психология девиантного поведения" - квалификация "Социальный педагог".

"Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов. Надеемся, что ее целеустремленность, самоорганизация и саморегуляция позволят ей и дальше также успешно справляться с задачами, которые явно обгоняют ее юный возраст, но позволяют развиваться и достигать своих целей", - заявили на психфаке.

Отмечается, что для всех абитуриентов развитие эмоциональной и мотивационной сфер – одна из ключевых задач, и если есть возможность развить эти компетенции в более раннем возрасте, то это большая удача и возможность проявить свои индивидуальные способности и таланты.

"Все когниции развиваются не одновременно и не параллельно - диахронично и только благодаря индивидуальным особенностям и умелому и доброжелательному участию взрослых, создающих благоприятную среду и задающих гармоничные зоны ближайшего развития для когнитивной и эмоциональной сферы ребёнка такое становится возможным и реальным. Для Алисы на факультете психологии в случае поступления откроется возможность стать частью "включённого эксперимента" с личным участием", - уточнили на факультете. 

 

Фото:   pixabay

Теги: 8-летняя девочка МГУ

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