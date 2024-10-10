Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские предприниматели активнее всего открывали магазины цветов
Российские предприниматели активнее всего открывали магазины цветов
Житель Самарской области погиб, опрокинувшись на электросамокате
Житель Самарской области погиб, опрокинувшись на электросамокате
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
Губернатор Самарской области получит право отстранять мэров от должности из-за выговора
Губернатор Самарской области получит право отстранять мэров от должности из-за выговора
В Самаре снесут незаконный многоэтажный объект на Карла Маркса, 57
В Самаре снесут незаконный многоэтажный объект на Карла Маркса, 57
Приволжью стоит подготовиться к притоку туристов
Приволжью стоит подготовиться к притоку туристов
В театре юного зрителя «Дилижанс» г. Тольятти состоится премьера спектакля «Борис Годунов»
В театре юного зрителя «Дилижанс» в Тольятти состоится премьера спектакля «Борис Годунов»
В межвузовском кампусе в Самаре будут вести разработки в области искусственного интеллекта
В межвузовском кампусе в Самаре будут вести разработки в области искусственного интеллекта
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В межвузовском кампусе в Самаре будут вести разработки в области искусственного интеллекта

10 октября 2024 11:59
95
В межвузовском кампусе в Самаре будут вести разработки в области искусственного интеллекта

В Самарской области проектируется международный межвузовский кампус. Объект создадут в соответствии с нацпроектом «Наука и университеты» и будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», пишет 63.ру.

Сегодня проект межвузовского кампуса находится в стадии активного проектирования. Техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом. Кампус планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Глава региона Вячеслав Федорищев делал акцент на необходимости привлечения индустриальных партнеров к реализации проекта. Так, летом в столице региона начал работу инжиниринговый центр ООО «ПроШкола», где разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса.

— Масштабный проект кампуса позволит снизить отток талантливой молодежи из Самарской области и привлечь молодых ребят, ученых, инженеров, преподавателей из других регионов и даже стран, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На территории будущего студенческого городка мы создадим все условия для комфортной учебы, работы и жизни. Помимо образовательных корпусов здесь будет построено жилье, объекты социальной и деловой инфраструктуры, общественные пространства и многое другое.

Одним из вузов, чьи лаборатории будут размещены на территории кампуса, станет Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики (ПГУТИ).

— Открытие межвузовского кампуса даст очередной толчок развития лаборатории и всей системе искусственного интеллекта. Объединение усилий позволит обмениваться компетенциями и наработками. Студенты получат возможность прокачать свои умения и получить те знания, которых им может не хватать в образовательном процессе, — отметила заместитель заведующего лаборатории искусственного интеллекта ПГУТИ Оксана Захарова.

В ПГУТИ уже действует лаборатория искусственного интеллекта, открытая в 2020 году в рамках проектов «Искусственный интеллект» и «Цифровая экономика». Лаборатория занимается новой аналитикой данных и большими данными. В частности, собирает данные, преобразованные с помощью различных современных технологий искусственного интеллекта (компьютерное зрение, обработка естественного языка, машинное обучение).

— Лаборатория уже реализовала большое количество проектов, которые можно демонстрировать как готовые результаты. Есть коммерческие проекты, которые выполняются под заказ. В период пандемии был реализован большой проект по анализу ситуации с COVID-19. Были собраны данные, которых никогда нигде ещё не было. Результаты использовались различными медицинскими организациями. Кроме того, есть много проектов, связанных с компьютерным зрением, видеоаналитикой и обработкой изображений, — рассказала Оксана Захарова.

Лаборатория играет важную роль для региона, поскольку является первопроходцем в этой сфере. Основным концептуальным проектом лаборатории является «ферма данных». Это сбор данных в автоматическом режиме с помощью современных технологий искусственного интеллекта. В рамках проекта создаётся уникальная платформа для обработки данных, которая позволит проводить исследования в различных областях науки и техники.

Реализация еще одного проекта позволит взаимодействовать с языковыми моделями без передачи персональных данных. Инженер научно-исследовательской лаборатории ИИ ПГУТИ Константин Иванов работает над проектом, цель которого — создать и внедрить инструменты обработки данных и аналитики с использованием естественного языка. Проект находится на стадии разработки, но сегодня уже доступна его демонстрационная версия. Константин Иванов подчеркнул, что это сложная задача, так как языковые модели могут испытывать проблемы с пониманием контекста и инструкций. В будущем вуз планирует коммерциализировать проект и подключить систему авторизации и регистрации для продвижения лаборатории.

В условиях, когда всё больше информации становится доступной в сети, проект по обезличиванию персональных данных приобретает особую актуальность. Инженер научно-исследовательской лаборатории ИИ ПГУТИ Сергей Кушков рассказал, что один из проектов, над которым они работают, направлен на обезличивание персональных данных. Его суть заключается в том, что люди загружают документ, который они хотят обезличить, и выбирают ряд параметров для этого процесса. Затем происходит автоматическое обезличивание документа, в результате чего у человека появляются идентификаторы вместо личных данных — фамилии, имени, отчества, даты рождения.

— Инструмент может получить более широкое распространение, особенно среди крупных компаний, которые могут внедрить его в свою работу. Это позволит минимизировать риски, связанные с утечкой персональных данных, и снизить вероятность человеческих ошибок, — прокомментировал Сергей Кушков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
454
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
343
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1434
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
547
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
738
Весь список