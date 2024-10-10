В межвузовском кампусе в Самаре будут вести разработки в области искусственного интеллекта

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В Самарской области проектируется международный межвузовский кампус. Объект создадут в соответствии с нацпроектом «Наука и университеты» и будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», пишет 63.ру.

Сегодня проект межвузовского кампуса находится в стадии активного проектирования. Техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом. Кампус планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Глава региона Вячеслав Федорищев делал акцент на необходимости привлечения индустриальных партнеров к реализации проекта. Так, летом в столице региона начал работу инжиниринговый центр ООО «ПроШкола», где разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса.

— Масштабный проект кампуса позволит снизить отток талантливой молодежи из Самарской области и привлечь молодых ребят, ученых, инженеров, преподавателей из других регионов и даже стран, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На территории будущего студенческого городка мы создадим все условия для комфортной учебы, работы и жизни. Помимо образовательных корпусов здесь будет построено жилье, объекты социальной и деловой инфраструктуры, общественные пространства и многое другое.

Одним из вузов, чьи лаборатории будут размещены на территории кампуса, станет Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики (ПГУТИ).

— Открытие межвузовского кампуса даст очередной толчок развития лаборатории и всей системе искусственного интеллекта. Объединение усилий позволит обмениваться компетенциями и наработками. Студенты получат возможность прокачать свои умения и получить те знания, которых им может не хватать в образовательном процессе, — отметила заместитель заведующего лаборатории искусственного интеллекта ПГУТИ Оксана Захарова.

В ПГУТИ уже действует лаборатория искусственного интеллекта, открытая в 2020 году в рамках проектов «Искусственный интеллект» и «Цифровая экономика». Лаборатория занимается новой аналитикой данных и большими данными. В частности, собирает данные, преобразованные с помощью различных современных технологий искусственного интеллекта (компьютерное зрение, обработка естественного языка, машинное обучение).

— Лаборатория уже реализовала большое количество проектов, которые можно демонстрировать как готовые результаты. Есть коммерческие проекты, которые выполняются под заказ. В период пандемии был реализован большой проект по анализу ситуации с COVID-19. Были собраны данные, которых никогда нигде ещё не было. Результаты использовались различными медицинскими организациями. Кроме того, есть много проектов, связанных с компьютерным зрением, видеоаналитикой и обработкой изображений, — рассказала Оксана Захарова.

Лаборатория играет важную роль для региона, поскольку является первопроходцем в этой сфере. Основным концептуальным проектом лаборатории является «ферма данных». Это сбор данных в автоматическом режиме с помощью современных технологий искусственного интеллекта. В рамках проекта создаётся уникальная платформа для обработки данных, которая позволит проводить исследования в различных областях науки и техники.

Реализация еще одного проекта позволит взаимодействовать с языковыми моделями без передачи персональных данных. Инженер научно-исследовательской лаборатории ИИ ПГУТИ Константин Иванов работает над проектом, цель которого — создать и внедрить инструменты обработки данных и аналитики с использованием естественного языка. Проект находится на стадии разработки, но сегодня уже доступна его демонстрационная версия. Константин Иванов подчеркнул, что это сложная задача, так как языковые модели могут испытывать проблемы с пониманием контекста и инструкций. В будущем вуз планирует коммерциализировать проект и подключить систему авторизации и регистрации для продвижения лаборатории.

В условиях, когда всё больше информации становится доступной в сети, проект по обезличиванию персональных данных приобретает особую актуальность. Инженер научно-исследовательской лаборатории ИИ ПГУТИ Сергей Кушков рассказал, что один из проектов, над которым они работают, направлен на обезличивание персональных данных. Его суть заключается в том, что люди загружают документ, который они хотят обезличить, и выбирают ряд параметров для этого процесса. Затем происходит автоматическое обезличивание документа, в результате чего у человека появляются идентификаторы вместо личных данных — фамилии, имени, отчества, даты рождения.

— Инструмент может получить более широкое распространение, особенно среди крупных компаний, которые могут внедрить его в свою работу. Это позволит минимизировать риски, связанные с утечкой персональных данных, и снизить вероятность человеческих ошибок, — прокомментировал Сергей Кушков.