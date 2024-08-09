В Кировском районе Самары появится школа на 675 мест

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Учреждение образования построят на территории будущей жилой застройки в границах Советской, Нагорной, переулка Ташкенского, проспекта Юных Пионеров.

В Самаре спроектируют школу на 675 мест. Объект появится в границах Советской, Нагорной, переулка Ташкенского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе на территории будущего жилого комплекса.

Стоимость контракта, заключенного 8 августа 2024 года, составила 190,8 тыс. рублей. Проект школы нужно разработать в течение 20 дней с даты заключения договора.

Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Работы выполнит ООО «СЗ «Премьер-инвестстрой», пишет СитиТраффик.