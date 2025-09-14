Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах
В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах
В регионах России проходит последний день выборов
В регионах России проходит последний день выборов
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
Гол забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
"Акрон" - "Краснодар" - 1:2
В Екатеринбурге проходит чемпионат России по прыжкам на батуте.
Спортсмены из Самарской области Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев выиграли чемпионат России по прыжкам на батуте
Завершен второй день голосования.
Избирком Самарской области: данные по явке на выборы 13 сентября
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах

14 сентября 2025 10:57
69
В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах

Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Как уточнила депутат, госпитальная школа - это школа для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.

"В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые "госпитальные школы". Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность. Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено. Государство гарантирует каждому ребенку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Следовательно, при наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу. Именно для этого необходим отдельный закон о госпитальных школах. Очень бы хотелось, чтобы он был в ближайшее время внесен в Госдуму", - сказала Буцкая.

Парламентарий отметила, что ежегодно через медицинские учреждения в России проходит около 6 миллионов детей, из которых примерно 400 тысяч находятся на лечении свыше 21 дня. Она добавила, что существует около 60 различных диагнозов и состояний, требующих длительного лечения. По ее словам, многие из этих состояний не ограничивают подвижность ребенка, то есть, находясь в стационаре, он может свободно передвигаться, общаться и осваивать учебную программу.

"Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов и так далее", - подчеркнула она.

Буцкая добавила, что разработка законопроекта ведется совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.

