В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах

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В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий бесплатное образование иностранных граждан в 10 и 11 классах.

Авторами выступили депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Они предложили внести изменения в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".

"Предлагается определить, что получение иностранными гражданами и лицами без гражданства среднего общего образования (то есть обучение в 10-11 классах) осуществляется за счет их собственных средств, а обучение на бесплатной основе возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект вызван необходимостью рационального использования бюджетных средств, пишет РИА Новости.